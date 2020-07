Exportpreise zweiten Monat in Folge gestiegen

Photo : YONHAP News

Die Exportpreise haben im Juni infolge des gestiegenen Ölpreises den zweiten Monat in Folge angezogen.Nach Angaben der Koreanischen Zentralbank legte der Exportpreisindex im Juni um 0,3 Prozent gegenüber dem Vormonat zu.Es ist das erste Mal seit Mai 2019, dass den zweiten Monat in Folge ein Anstieg im Vormonatsvergleich verzeichnet wurde. Damals war es von Februar bis Mai stets aufwärts gegangen.Verglichen mit dem Vorjahreszeitraum fiel der Preisindex um sechs Prozent und damit den 13. Monat in Folge.Ein Mitarbeiter der Notenbank sagte, der Anstieg des globalen Ölpreises im zweiten Monat in Folge habe zum Anstieg der Exportpreise gegenüber dem Vormonat geführt. Gleichzeitig habe sich der Preisverfall gegenüber dem Vorjahr verlangsamt.Die Exportpreise bei Halbleitern seien zwar den zweiten Monat in Folge gegenüber dem Vormonat gesunken, der Preisverfall gegenüber dem Vorjahr verlangsame sich jedoch deutlich. Der Erholungstrend im zweiten Halbjahr hänge davon ab, ob sich die Corona-Lage beruhigen werde.