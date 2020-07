Nordkorea betont Wichtigkeit von Maßnahmen gegen Coronavirus an Seehäfen und Landzugängen

Photo : YONHAP News

Eine nordkoreanische Zeitung hat die Wichtigkeit von Maßnahmen gegen das neue Coronavirus an den wichtigen Häfen und Landzugängen betont.Das Organ der Arbeiterpartei "Rodong Sinmun" und andere Medien riefen noch eindringlicher dazu auf, weiterhin aufzupassen, da Staatsführer Kim Jong-un zur höchsten Wachsamkeit aufgerufen habe. Nachlässigkeit würde zu einer "unvorstellbaren und unwiederbringlichen Krise" führen.Importierte Güter würden einer verschärften Kontrolle und Quarantäne unterzogen. An der Grenze, in den Seehäfen und an den Eisenbahnstationen würden strenge Untersuchungen durchgeführt, schrieb "Rodong Sinmun".Auch medizinische Untersuchungen und Desinfektionen von Transportmitteln an den Seehäfen würden durchgeführt. Abwasser der Schiffe werde in einer Weise entsorgt, dass das Risiko einer Virusverbreitung minimiert werde.In einem weiteren Artikel der Zeitung wird über vorbeugende Maßnahmen in der nordwestlichen Stadt Sinuiju berichtet. In den Grenzgebieten finde eine Überwachung rund um die Uhr statt, um eine Einschleppung des Virus über die Luft und Flüsse zu verhindern.In Nordkorea hat es nach offiziellen Angaben bislang keine bestätigte Infektion mit dem neuen Coronavirus gegeben. Das Land hatte zu Beginn der Seuchenausbreitung drastische Maßnahmen ergriffen. Hierzu zählten die Schließung der Grenzen und die Verschärfung der Quarantänebestimmungen.