Chef der Regierungspartei entschuldigt sich wegen Vorwurfs gegen verstorbenen Bürgermeister

Photo : YONHAP News

Der Vorsitzende der Minjoo-Partei Koreas, Lee Hae-chan, hat sich wegen des Vorwurfs der sexuellen Belästigung gegen den verstorbenen Bürgermeister Seouls, Park Won-soon, entschuldigt.Er empfinde Verantwortung dafür, die Bürger sehr enttäuscht zu haben und dass ein Vakuum in der Verwaltung entstanden sei, sagte Lee bei einer Sitzung des Parteivorstands am Mittwoch.Er richtete auch tröstende Worte an die frühere Sekretärin Parks, die diesen wegen sexueller Belästigung angezeigt hatte. Als Vorsitzender der Minjoo-Partei spreche er eine Entschuldigung aus, hieß es.Es ist das erste Mal, dass Lee sich zum Fall Park Won-soon selbst äußerte.Lee forderte die Stadtverwaltung Seouls auf, den Fall gründlich aufzuklären. Er verlangte zudem, haltlose Kritik an dem mutmaßlichen Opfer zu stoppen und Leiden nicht als Mittel für einen politischen Streit zum Zwecke von Medienmanipulation zu nutzen.Er versprach zudem, spezielle Maßnahmen auszuarbeiten, um unangemessene Handlungen von öffentlichen Amtsinhabern aus seiner Partei zu verhindern. Für eine bessere Aufklärung über sittliches Verhalten der Mitglieder wolle er die Parteiregeln ändern lassen.