Finnair nimmt Flüge nach Südkorea wieder auf

Photo : YONHAP News

Finnair hat im Juli Flüge zu wichtigen Zielen in Asien und Europa einschließlich Südkoreas wieder aufgenommen.Das teilte die finnische Fluggesellschaft mit.Die Flugstrecke zwischen Incheon und Helsinki wird seit dem 4. Juli wieder bedient. Die südkoreanische Stadt wird dreimal pro Woche angeflogen.Finnair erhöhte angesichts der Ausweitung der Grenzöffnungen die Zahl der Flüge zu Zielen in Asien und Europa auf bis zu 80 am Tag. Ab August werden weitere Destinationen in Europa wie Rom, Sankt Petersburg und Warschau angeflogen.Finnland erlaubt seit dem 13. Juli die Einreise von Geschäftsreisenden aus wichtigen asiatischen Staaten, einschließlich Südkoreas mit Einschränkungen.