Polizei will Anrufdaten auf Handy von Park Won-soon untersuchen

Photo : YONHAP News

Die Polizei will auch die Anrufdaten auf einem Mobiltelefon des verstorbenen Bürgermeisters Seouls, Park Won-soon, untersuchen.Die Polizeibehörde der Stadt Seoul teilte am Mittwoch mit, eine richterliche Anordnung beantragt zu haben, um eine forensische Datenanalyse von Parks Handy und die Ermittlung von Anrufdaten zu ermöglichen.Wie verlautete, habe die Polizei an dem Ort, wo Park letzte Woche tot aufgefunden worden war, ein Smartphone sichergestellt. Park nahm sich das Leben, nachdem eine ehemalige Sekretärin ihn wegen sexueller Belästigung angezeigt hatte.Es wird davon ausgegangen, dass in dem Gerät Informationen im Zusammenhang mit dem Vorwurf gegen Park und zu seinem Verbleib vor dem Tod enthalten sind. Daher können sie einen wichtigen Hinweis darauf geben, wann und von wem Park über die Anzeige informiert worden war.Die Polizei teilte jedoch mit, dass die forensische Analyse und die Untersuchung der Kommunikationsdaten lediglich für die Klärung der Todesumstände genutzt würden.