Politik Regierungspartei will mehr Studienplätze für Medizin schaffen

Die Minjoo-Partei Koreas will die Zahl der Studienplätze für Medizin erhöhen.



Diese Absicht machte der Fraktionschef Kim Tae-nyeon bei einer Sitzung des Parteivorstands am Mittwoch bekannt.



Im Zuge der Reaktion auf Covid-19 seien Grenzen wie die regionale Kluft beim Niveau der medizinischen Versorgung offenkundig geworden. Man wolle die seit 15 Jahren eingefrorene Zahl der Studienplätze für Medizin erhöhen, sagte Kim.



Kim wies darauf hin, dass mehr Studienplätze für Medizin zu den Wahlversprechen der Partei bei den letzten Parlamentswahlen zählten. Seitdem hätten Partei, Regierung und Präsidialamt über Maßnahmen hierfür sowie die Gründung öffentlicher medizinischer Hochschulen diskutiert. Sie hätten die Erhöhung der Zahl der Studienplätze beschlossen, damit mehr Menschen im Medizinbereich beschäftigt seien und das Forschungspersonal in Grundwissenschaften und der Biobranche aufgestockt werden könne.



Konkrete Zahlen und Maßnahmen würden nach Diskussionen mit der Regierung bekannt gemacht, hieß es weiter.



Zugleich forderte er die Partei für Zukunft und Integration zur Kooperation auf, damit im neuen Parlament ein Gesetzentwurf für die Gründung öffentlicher medizinischer Hochschulen verabschiedet werden kann.