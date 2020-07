Internationales Studie: Weltbevölkerung wird 2100 lediglich 8,8 Milliarden betragen

Ende des 21. Jahrhunderts werden 8,8 Milliarden Menschen auf der Erde leben, damit zwei Milliarden weniger als laut einer Prognose der Vereinten Nationen.



Die entsprechende Hochrechnung gehe aus einer Studie eines Forschungsteams des Instituts für Gesundheitsmetrik und -auswertung (IHME) an der Universität von Washington hervor, berichteten die Nachrichtenagenturen AFP und Bloomberg.



Die Forscher gehen davon aus, dass die Weltbevölkerung im Jahr 2064 mit rund 9,7 Milliarden den Höhepunkt erreichen werde. Danach werde sie auf 8,8 Milliarden im Jahr 2100 schrumpfen.



In 23 Staaten in Asien, Zentral- und Osteuropa, darunter Südkorea, Japan, Thailand, Spanien, Italien, Portugal und Polen, werde sich die Bevölkerung bis dahin mehr als halbieren.



Demgegenüber werde sich die Einwohnerzahl in Afrika südlich der Sahara auf drei Milliarden fast verdreifachen. Nigeria werde im Jahr 2100 800 Millionen Einwohner haben, hieß es.