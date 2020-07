Kultur Richtlinien für Übersetzung von öffentlichen Wörtern um Chinesisch und Japanisch erweitert

Die vorhandenen Richtlinien für die Übersetzung öffentlicher Begriffe und Bezeichnungen ins Englische und deren Schreibweise auf Englisch sind um weitere Sprachen und Bereiche erweitert worden.



Das gaben das Kulturministerium und das Nationalinstitut für Koreanische Sprache bekannt.



Mit Rücksicht auf die Anteile der ausländischen Besucher in Südkorea wurden Chinesisch und Japanisch in die neuen Richtlinien aufgenommen. Zudem wurden die Anwendungsbereiche von fünf, darunter Orts- und Straßennamen, um Namen der Lebensmittel erweitert.



Das Ministerium teilte mit, dass damit Restaurantbetreiber und Lebensmittelexporteure angesichts bisheriger Schwierigkeiten bei der Übersetzung entlastet werden und die Verwirrung und Unbequemlichkeiten bei ausländischen Touristen beseitigt werden könnten.



Das Nationalinstitut für Koreanische Sprache kontrolliert die Übersetzungen von öffentlichen Begriffen und Bezeichnungen auf Englisch, Chinesisch und Japanisch und bietet auf einer Unterstützungsseite hierfür (https://publang.korean.go.kr) Standardübersetzungen an.