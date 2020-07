Wirtschaft Kospi in Seoul klettert über 2.200 Zähler

Die Hauptbörse Kospi in Seoul ist am Mittwoch über 2.200 Zähler geklettert.



Der Index beendete den Handel 0,84 Prozent höher bei einem Stand von 2.201,88 Zählern. Die Marke konnte erstmals seit fünf Monaten überprungen werden.



Grund für die gute Stimmung an der Börse war die Hoffnung, dass ein Impfstoff gegen das neue Coronavirus gefunden werden kann und sich die Wirtschaft erholt.



Positive Nachrichten zur Impfstoffentwicklung hätten für eine wirtschaftliche Erholung optimistisch gestimmt und dem Markt Auftrieb gegeben, sagte Seo Sang-young von Kiwoom Securities.