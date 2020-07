Regierung erwägt Verkleinerung von Grüngürtel um die Hauptstadt

Photo : YONHAP News

Die Regierung erwägt, den Grüngürtel um die Hauptstadt Seoul zu verkleinern.Ein Teil der grünen Flächen soll bebaut werden, um das Problem der Wohnraumknappheit in den Griff zu bekommen.Das Ministerium für Land, Infrastruktur und Transport teilte am Mittwoch mit, eine Arbeitsgruppe eingesetzt zu haben, die sich mit der Schaffung von zusätzlichem Wohnraum in der Hauptstadtregion befassen soll.In dem Gremium sind auch Beamte des Wirtschaftsministeriums und der Regionalregierungen von Seoul, Gyeonggi-Provinz und Incheon vertreten.Bei der ersten Sitzung am Mittwoch sagte der stellvertretende Landminister Park Sun-ho, dass verschiedene Maßnahmen diskutiert würden, die bislang nicht in Erwägung gezogen worden seien. Dazu zähle auch die Nutzung von Flächen des Grüngürtels. Dies könnte auch Gebiete im wohlhabenden Stadtteil Gangnam betreffen, in denen eine Entwicklung bislang nicht möglich war.Die Bebauung von Grünflächen soll dazu beitragen, das Problem der Immobilienspekulation zu bekämpfen und den wachsenden Wohnraumbedarf zu decken. Die Stadt Seoul wehrt sich gegen die Pläne, da für sie der Umweltschutz Vorrang hat.Etwa 20 Prozent der Fläche Seouls sind zurzeit als Grüngürtel-Zonen ausgewiesen und dürfen keiner Bebauung zugeführt werden.