Son Heung-min trifft erneut

Photo : YONHAP News

Fußballnationalspieler Son Heung-min hat drei Tage nach seinem Torerfolg in der englischen Premier League einen weiteren Treffer erzielt.Der Stürmer von Tottenham Hotspur traf am Mittwoch im Ligaspiel gegen Newcastle United in der 27. Minute zur 1:0-Führung seines Klubs.Son traf damit das zweite Spiel in Folge und erzielte seinen elften Ligatreffer und 18. Saisontreffer. Er verzeichnete in der laufenden Saison bisher 30 Angriffspunkte (18 Treffer und 12 Assists) und stellte somit seinen persönlichen Saisonrekord auf.Im letzten Spiel gegen Arsenal am Sonntag hatte Son nach längerer Durststrecke einen Treffer erzielt und eine Vorlage gegeben und kam als erster Asiat in einer Premier-League-Saison auf zehn Treffer und zehn Assists.Tottenham siegte mit 3:1 über Newcastle.