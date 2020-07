USA nur bei Chance auf echten Fortschritt an Gipfel mit Nordkorea interessiert

Photo : YONHAP News

US-Präsident Donald Trump will nur dann zu einem Spitzentreffen mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong-un zusammenkommen, wenn die Chance auf einen echten Fortschritt besteht.Das sagte Außenminister Mike Pompeo laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters am Mittwoch bei einer virtuellen Veranstaltung der US-Zeitung "The Hill".Auf die Frage, ob noch in diesem Jahr ein Gipfel mit Nordkorea stattfinde, sagte der Chefdiplomat, dass die Präsidentschaftswahl recht bald bevorstehe und Nordkorea gemischte Signale ausgesandt habe. Präsident Trump wolle sich nur dann auf einen Gipfel einlassen, wenn wirkliche Fortschritte hinsichtlich der Ziele in der Singapur-Erklärung ihres ersten Gipfels erzielt werden können.Die USA seien von der Wichtigkeit der Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel und Herbeiführung von Stabilität in der Region überzeugt.Nordkorea habe sich zurzeit dafür entschieden, sich nicht in einer Weise zu beteiligen, dass dies zu einer potenziellen Lösung führen könnte.Die USA hofften aber, dass der Norden es sich anders überlegt und die USA freuten sich auf einen Dialog, damit sie zum richtigen Ergebnis gelangten, sagte Pompeo weiter.