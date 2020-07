Zombiefilm „Peninsula“ zu Sitges Filmfestival eingeladen

Photo : YONHAP News

Der Zombiefilm „Peninsula“ von Regisseur Yeon Sang-ho ist zum Internationalen Fantasy-Filmfestival von Katalonien in Sitges eingeladen worden.Das wurde am Mittwoch auf der Webseite des besser als Sitges Filmfestival bekannten Festivals bekannt gemacht.Yeons Animationsfilm „Seoul Station“ und der Zombie-Blockbuster „Train to Busan“ waren 2016 zu dem Filmfestival in der spanischen Stadt eingeladen worden. „Train to Busan“ hatte damals den Regiepreis und den Preis für die besten Spezialeffekte gewonnen.Das Sitges Filmfestival findet im Oktober statt. Die 53. Auflage des Festivals werde in einem Hybridformat aus Vor-Ort- und virtuellen Formaten veranstaltet, hieß es.„Peninsula“ kam am Mittwoch in die südkoreanischen Kinos. Der Film wurde auch zu den diesjährigen Internationalen Filmfestspielen von Cannes eingeladen.