21. Nationalversammlung hält heute Eröffnungszeremonie ab

Photo : YONHAP News

Die 21. Nationalversammlung wird heute ihre Eröffnungszeremonie abhalten.Die Legislaturperiode begann bereits vor 48 Tagen, die Feier zur Arbeitsaufnahme kam angesichts des Parteienzwists bisher nicht zustande.Auch Staatspräsident Moon Jae-in wird bei der Feier ab 14 Uhr vor den Abgeordneten sprechen.Es wird damit gerechnet, dass Moon die Volksvertreterinnen und Volksvertreter zur parteiübergreifenden Zusammenarbeit aufrufen wird, dies insbesondere für seine Initiative für einen New Deal. Auch wird das Staatsoberhaupt offenbar um Unterstützung bitten, damit verschiedene Gesetze zur Wirtschaft, dem Wohnungsmarkt und der Schaffung einer unabhängigen Behörde für Ermittlungen zu Korruption von hochrangigen Beamten verabschiedet werden.Die Chefs der beiden führenden Parteien, der regierenden Minjoo-Partei Koreas und der oppositionellen Partei für Zukunft und Integration, werden am kommenden Montag und Dienstag Reden halten.Ab Mittwoch haben die Abgeordneten drei Tage lang die Möglichkeit, parlamentarische Anfragen zu stellen. Am 30. Juli und 4. August wird die Nationalversammlung im Plenum zusammenkommen und über Gesetzesanträge abstimmen.