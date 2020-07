Südkorea stellt Philippinen und Osttimor 400.000 Masken bereit

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Regierung stellt den Philippinen und Osttimor 400.000 Masken zur Verfügung, um sie im Kampf gegen Covid-19 zu unterstützen.Laut den Ministerien für Verteidigung und für Auswärtiges wird die Regierung am Donnerstag jeweils 200.000 Atemschutzmasken (KF94) an beide Länder schicken. Für die Lieferungen werde ein Transportflugzeug der Luftwaffe eingesetzt.Südkorea hatte im April Covid-19-Diagnosekits im Wert von 500.000 Dollar an die Philippinen geliefert.Die Regierung gab im Juni bekannt, 65 Länder mit Gütern zur Seucheneindämmung wie Masken versorgen zu wollen. Mit Stand Juni baten rund 110 Staaten Südkorea um humanitäre Hilfe im Zusammenhang mit Covid-19.Die Regierung teilte mit, dass sie durch die humanitäre Hilfe für die Reaktion auf Covid-19 an den Bemühungen der internationalen Gemeinschaft zur Überwindung der globalen Gesundheitskrise mitwirke.