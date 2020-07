Polizei befragt Chefsekretär des verstorbenen Bürgermeisters Seouls

Photo : KBS News

Die Polizei hat im Zuge der Ermittlungen zu den Todesumständen des Oberbürgermeisters Seouls, Park Won-soon, dessen letzten Chefsekretär Ko Han-seok befragt.Ko wurde am Mittwoch vorgeladen. Er sagte Reportern gegenüber, er habe am letzten Donnerstag um 13.39 Uhr mit Park telefoniert habe. An dem Tag ging Park vermisst und wurde in der Nacht tot aufgefunden. Am Mittwoch hatte eine ehemalige Sekretärin ihn wegen sexueller Belästigung angezeigt.Ko sagte, er habe nicht gewusst, ob Seouls Sonderberaterin für Genderfragen Park eventuell über die Anzeige informiert habe, noch bevor die Anzeige erstattet worden war.Die Polizei will weitere Mitarbeiter des Sekretariats der Stadtverwaltung zu Befragungen vorladen. Es wird erwartet, dass dadurch festgestellt werden kann, wann und von wem Park über die Anzeige berichtet worden war.Zugleich wird eine forensische Datenanalyse von Parks Mobiltelefon durchgeführt. Die Polizei betonte jedoch, dass die Vorladung von Stadtbeamten und die Ermittlung von Anrufdaten lediglich der Klärung der Todesumstände dienten.