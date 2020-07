Zentralbank friert Leitzins ein

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Zentralbank hat den Leitzins eingefroren.Der Währungsausschuss der Bank of Korea teilte am Donnerstag mit, den Schlüsselzins bei 0,5 Prozent zu belassen.Zugleich hieß es, dass angesichts des anhaltenden Einflusses von Covid-19 das Wachstum des Bruttoinlandsprodukts dieses Jahres hinter der Prognose vom Mai von minus 0,2 Prozent zurückbleiben werde.Der Währungsausschuss sah zwar eine leichte Erholung des privaten Konsums dank der Lockerungen der Einschränkungen für wirtschaftliche Aktivitäten und der Fördermaßnahmen der Regierung. Der Abwärtstrend im Exportgeschäft bestehe jedoch weiter, der Erholung der Bau- und Anlageinvestitionen seien Grenzen gesetzt.Die Beschäftigungslage sei immer noch ungünstig, die Zahl der Erwerbstätigen sei drastisch geschrumpft. Die Anlage- und Bauinvestitionen würden künftig leichte Erholungstendenzen erkennen lassen, der Konsum und die Ausfuhren würden sich jedoch langsamer als ursprünglich erwartet erholen, hieß es.Experten vermuten, dass die Überhitzung an den Vermögensmärkten wie Immobilienmarkt und Börse die Notenbank zu dem Schritt bewogen haben könnte.Der Währungsausschuss sagte diesbezüglich, dass sich der Anstieg der Darlehenssumme der privaten Haushalte und die Teuerung der Wohnungspreise sowohl in der Hauptstadtregion als auch in den Provinzen beschleunigt hätten. Angesichts des voraussichtlich anhaltenden Wirtschaftsrückgangs werde am lockeren geldpolitischen Kurs festgehalten, hieß es.