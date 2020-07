Nach zwischenzeitlichem Rückgang wieder über 60 Coronainfektionen erfasst

Photo : YONHAP News

Nach einem zwischenzeitlichen Rückgang sind wieder über 60 bestätigte Coronainfektionen erfasst worden.Erstmals seit drei Tagen wurde diese Grenze innerhalb eines 24-Stunden-Zeitraums wieder überschritten, da verstärkt Infizierte aus dem Ausland eintrafen.Nach Angaben des Hauptquartiers für Quarantäne seien mit Stand 12 Uhr heute 61 bestätigte Infektionen neu bekannt geworden.47 der Patienten seien aus dem Ausland gekommen, das war die größte Zahl seit Ende März. Damals hatte es an einem Tag 51 eingeschleppte Fälle gegeben.Grund für die zuletzt gestiegene Zahl der aus dem Ausland kommenden Infizierten seien die Lockerungen der Corona-Beschränkungen weltweit und der Zustrom von ausländischen Saisonarbeitern.Die Zahl der gemeldeten lokalen Infektionen ging hingegen zurück. Nach Werten von über 40 Infektionen täglich wurden in den vergangenen vier Tagen nur jeweils 20 neue Fälle registriert.Insgesamt wurden in Südkorea bislang 13.612 Infizierte gezählt.