Südkorea leistet 53 Millionen Dollar Hilfe für 108 Länder im Kampf gegen Covid-19

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Regierung will weiteren Ländern angesichts ihrer Schwierigkeiten wegen der Ausbreitung von Covid-19 helfen.Laut dem Außenministerium will die Regierung zusätzlich 32 Ländern humanitäre Hilfe im Wert von zwölf Millionen Dollar anbieten, wie Lieferungen von Masken und Diagnosekits.Die Regierung hatte bereits Hilfe für 94 Länder mit einem Volumen von 41 Millionen Dollar beschlossen.21 von den 32 Ländern, die von einem neuen Hilfsprogramm profitieren werden, zählen zu den Ländern, für die zuvor Hilfe beschlossen worden war. Elf Länder werden neu in die Liste aufgenommen.Das Gesamtvolumen der Hilfe wegen Covid-19 erreicht somit 53 Millionen Dollar.Zu den 108 Ländern zählen 22 Staaten in der asiatisch-pazifischen Region, 14 europäische und zentralasiatische Staaten, 25 Länder des amerikanischen Kontinents und 47 Staaten in Afrika und Nahost.