BTS verzeichnen mit neuem Album Verkaufsrekord in Japan

Photo : YONHAP News

Die K-Pop-Gruppe BTS hat mit ihrem neuen Album in Japan einen Verkaufsrekord verzeichnet.Laut ihrer Agentur wurde „Map of the Soul: 7 – The Journey“, das vierte Full-Length-Album von BTS in Japan, am Mittwoch, dem Tag der Veröffentlichung, 447.869 Mal verkauft. Damit rangierte das Album auf Platz eins in den Oricon Album-Tagescharts.BTS erneuerten damit den Rekord des am ersten Tag meistverkauften Albums eines ausländischen Künstlers in Japan. Zudem war dies der höchste Absatz am ersten Tag unter allen dieses Jahr in Japan veröffentlichten Alben.