Lee Jae-myung kann als Gouverneur im Amt bleiben

Lee Jae-myung kann zunächst weiter Gouverneur der Provinz Gyeonggi bleiben.Lee war wegen des Vorwurfs der Bekanntmachung falscher Tatsachen gemäß dem Gesetz zu Wahlen öffentlicher Ämter im Zusammenhang mit der erzwungenen Einweisung seines Bruders ins Krankenhaus angeklagt worden. In der Berufungsinstanz war er zu einer Geldstrafe von drei Millionen Won verurteilt worden, demnach drohte ihm der Verlust des Postens.Der Oberste Gerichtshof hob jedoch am Donnerstag das Urteil auf und verwies den Fall an die Vorinstanz zurück. Es wird davon ausgegangen, dass Lee nicht schuldig sei.Das höchste Gericht meinte, es könne nicht davon ausgegangen werden, dass Lee falsche Tatsachen nach dem Wahlgesetz bekannt gemacht habe.Lee hatte 2012 den Leiter eines öffentlichen Gesundheitszentrums in Seongnam und weitere Personen auf der Grundlage eines früheren Gesetzes angewiesen, seinen älteren Bruder gegen seinen Willen in einer Psychiatrie aufzunehmen. Nachdem diese Personen auf die Gesetzwidrigkeit des Schritts hingewiesen und die Anordnung nicht befolgt hatten, hatte Lee sie mehrmals getadelt und die Durchführung des Aufnahmeverfahrens angeordnet.Lee hatte jedoch in einer Fernsehdebatte im Wahlkampf 2018 den Vorwurf zurückgewiesen.