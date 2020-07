EU empfiehlt schrittweise Aufhebung von Einreisebeschränkungen für Reisende aus 13 Ländern einschließlich Südkoreas

Photo : YONHAP News

Der Rat der Europäischen Union hat den Mitgliedsstaaten empfohlen, ihre Einreisebeschränkungen für Menschen aus 13 Drittländern einschließlich Südkoreas schrittweise aufzuheben.Der EU-Rat erneuerte am Donnerstag (Ortszeit) die entsprechende Länderliste. Darauf stehen neben Südkorea Algerien, Australien, Kanada, Georgien, Japan, Marokko, Neuseeland, Ruanda, Thailand, Tunesien, Uruguay und China.Die 27 EU-Mitgliedsländer hatten Mitte März ein Einreiseverbot für Menschen aus Drittländern im Falle von nicht zwingend notwendigen Reisen eingeführt, um die Ausbreitung von Covid-19 zu verhindern. Die EU-Kommission hatte dann empfohlen, die Einreisebeschränkungen für Reisende aus Nicht-EU-Staaten ab 1. Juli schrittweise aufzuheben. Die Mitglieder hatten beschlossen, die Länderliste mit Rücksicht auf die Corona-Lage in jeweiligen Ländern zu erstellen und alle zwei Wochen zu überprüfen.Die Empfehlung des Europäischen Rats ist jedoch nicht gesetzlich bindend. Jedes Mitgliedsland kann sich selbst entscheiden, ob es der Empfehlung folgen will.