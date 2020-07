US-Außenminister hält Tür für Spitzengespräche mit Nordkorea offen

Photo : YONHAP News

US-Außenminister Mike Pompeo hat die Tür für Spitzengespräche mit Nordkorea offengehalten.Doch würden die USA keinen Gipfel mit Nordkorea haben, solange dabei nichts erreicht werden könne, sagte er am Donnerstag dem US-Sender Fox News.Sollten die USA an einen Punkt gelangen, an dem beide Seiten ein Ergebnis, das heißt einen bedeutenden Schritt in Richtung des Ziels der Denuklearisierung Nordkoreas, erzielen könnten, würden die USA einen Weg finden, um die Spitzen zusammenzubringen.Pompeo fügte jedoch hinzu, dass es bis zu den Wahlen nur noch wenige Monate dauere. Bislang könne er keine Anzeichen dafür entdecken, dass die USA an den Punkt gelangen, an dem sie die Spitzen zu einem Treffen zusammenbringen könnten.Er hoffe, dass er falsch liege und die USA die Gelegenheit hierzu bekämen, doch habe er diese Erwartung nicht, hieß es weiter.