Südkorea will ab nächster Woche Arbeiter aus Irak ausfliegen

Photo : YONHAP News

Die Regierung will angesichts der rapiden Ausbreitung von Covid-19 im Irak dort beschäftigte koreanische Arbeitnehmer ausfliegen.Ministerpräsident Chung Sye-kyun sagte bei einer Regierungssitzung am Freitag, die Regierung habe beschlossen, nächste Woche eine Rückholaktion zu starten, um eine zügige Heimkehr der dortigen Koreaner zu unterstützen.Ein Teil der Arbeitnehmer sei bereits mit einer Chartermaschine zurückgekehrt. Zurzeit hielten sich noch etwa 800 Menschen dort auf. Das Außenministerium und das Ministerium für Land, Infrastruktur und Verkehr sollten unter Berücksichtigung der Erfahrung mit der Evakuierung von Landsleuten aus Wuhan und Italien dafür sorgen, dass bei Transport, Quarantäne, Isolierung und Behandlung keine Nachlässigkeit aufkomme, forderte Chung.Ein beträchtlicher Teil der in letzter Zeit erfassten Corona-Infizierten seien Arbeiter auf Baustellen im Irak. In dem Land würden täglich über 2.000 Infektionsfälle gemeldet. Es sei eine grundlegende Pflicht des Staates, die Sicherheit und Gesundheit der Arbeiter zu schützen, die getrennt von ihren Familien nationalen Interessen dienen und dabei einer Infektionsgefahr ausgesetzt seien, betonte der Ministerpräsident.