Politik US-Botschaft nimmt am Montag Visaausstellung teilweise wieder auf

Die US-Botschaft in Südkorea wird nächste Woche die Ausstellung von Nichteinwanderungsvisa zum Teil wiederaufnehmen.



Visa-Dienste für Antragsteller der Visa F, M und J würden am Montag wieder aufgenommen, gab die Botschaft in Seoul am Donnerstag auf der Webseite bekannt. Die Botschaft wolle Anträge so schnell wie möglich bearbeiten. Es könne jedoch aufgrund erheblicher Arbeitsrückstände zu längeren Wartezeiten für Antragsteller kommen.



Nach weiteren Angaben können Antragsteller für H1B, H2B, H4, L und bestimmte J-Kategorien, die unter die Proklamation des Präsidenten 10052 fallen, einen Termin beantragen, sollten sie sich für eine der vom Weißen Haus genannten Ausnahmen qualifizieren.



Für weitere Informationen, um sich für einen Visumstermin anzumelden oder einen Notfalltermin zu beantragen, soll die Webseite www.ustraveldocs.com/kr besucht werden, hieß es weiter.