Kim Jong-un tritt im ersten Halbjahr 19 Mal in Öffentlichkeit auf – so wenig wie nie seit Machtübernahme

Photo : YONHAP News

Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un ist im ersten Halbjahr so selten wie nie seit seiner Machtübernahme in der Öffentlichkeit aufgetreten.Das südkoreanische Institut für Nationale Wiedervereinigung schrieb in einem Bericht, dass Kim von Januar bis Juni außer bei Briefübermittlungen insgesamt zu 19 öffentlichen Aktivitäten erschienen sei.Das ist die geringste Zahl in einem ersten Halbjahr seit Kims Machtübernahme im Jahr 2012. Er zeigte sich im ersten Halbjahr 2013 fast 100 Mal in der Öffentlichkeit. In den Jahren 2017 bis 2019 wurden im Schnitt 40 bis 50 öffentliche Auftritte gezählt.Als Grund für die deutlich geringere Zahl der öffentlichen Termine wurde vermutet, dass Kims Gesundheit beeinträchtigt werden könnte, falls es unter den dabei mobilisierten Menschen einen Covid-19-Infizierten gibt.