Politik Gericht lehnt Antrag von Polizei zu Zugang zu Handys des verstorbenen Bürgermeisters ab

Ein Gericht hat einen Antrag der Polizei auf den Zugang zu drei Mobiltelefonen des verstorbenen Bürgermeisters Seouls, Park Won-soon, zurückgewiesen.



Das teilte die Polizeibehörde der Hauptstadt am Freitag mit. Die Entscheidung sei mit einer mangelnden Notwendigkeit von Ermittlungen aufgrund einer Zwangsmaßnahme begründet worden.



Demnach will die Polizei anhand der Anrufdaten eines Handys, die aufgrund einer bei der Suche nach Park erlassenen gerichtlichen Anordnung gesichert werden konnten, die Ermittlungen zu seinen Todesumständen fortsetzen.



Park wurde in der Nacht auf den 10. Juli tot aufgefunden, nachdem eine ehemalige Sekretärin ihn wegen sexueller Belästigung angezeigt hatte. Vor Ort wurde ein Smartphone gefunden.



Laut einem Polizeibeamten waren Anrufdaten am 8. und 9. Juli vor Parks Tod zum Teil gesichert worden. Die Polizei wolle seine Gesprächspartner befragen.