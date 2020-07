Südkoreas Handelsministerin stellt ihre Pläne für die WTO vor

Photo : YONHAP News

Südkoreas Handelsministerin Yoo Myung-hee hat vor der Welthandelsorganisationen erläutert, welche Pläne sie im Falle einer Wahl zur Generalsekretärin umsetzen will.Sie unterstrich ihre Zuversicht, die WTO aus der gegenwärtigen Krise steuern zu können. Mit ihrer sogenannten 3R-Strategie wolle sie die WTO relevanter, resilienter und responsiver machen.Die Ausweitung des Protektionismus habe für handelspolitische Spannungen gesorgt. Die Corona-Pandemie bedrohe die WTO-Ziele der ungehinderten Waren- und Dienstleistungsströme.Sie äußerte sich zuversichtlich, auf der Grundlage ihrer 25-jährigen Erfahrung in der Handelspolitik mit ihren Kenntnissen und kreativen Lösungen zu Reform und Fortschritt der Organisation beitragen zu können.Yoo zählt zu insgesamt acht Kandidaten, die sich um den Chefposten bewarben. Die Kandidaten stellen sich und ihre Pläne zurzeit am WTO-Hauptsitz in Genf vor.