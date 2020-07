Internationales USA erwägen laut Experten neue Vorschläge gegenüber Nordkorea

Die US-Regierung erwägt laut einem Experten, Nordkorea neue Vorschläge zu unterbreiten, um einen Durchbruch in den Nuklearverhandlungen erzielen zu können.



Das schrieb Harry Kazianis von der US-Denkfabrik Center for National Interest im US-Magazin "American Conservative" und berief sich dabei auf mehrere Berater im Weißen Haus.



Im Frühjahr hätten Beamte des Weißen Hauses mit Kollegen des Außenministeriums und aus Geheimdienstkreisen die Idee ins Spiel gebracht, ein multilaterales Format wie die Sechser-Gespräche wiederzubeleben. Auf diese Weise solle Nordkorea wieder an den Verhandlungstisch gelockt und dafür Sorge getragen werden, dass es die Tests mit Langstreckenraketen nicht wieder aufnimmt, die eine Bedrohung für das US-Festland sein könnten.



Demnach sollten Russland und China ebenfalls mitverhandeln. Dieser Vorschlag sei Nordkorea im letzten Monat unterbreitet worden, doch "habe zu nichts geführt", hieß es weiter.



Die Trump-Regierung entwickele zurzeit neue Ideen für einen bilateralen Gipfel, der beiden Seiten deutliche Ergebnisse bringen könnte.



Im Falle einer Einigung könnte diese bei einem möglichen dritten Gipfel im Herbst unterzeichnet werden. Das Treffen könnte in einer asiatischen Hauptstadt durchgeführt werden, die von Pjöngjang aus mit dem Zug oder Flugzeug gut zu erreichen sei.