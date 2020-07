Südkorea meldet 60 neue Covid-19-Fälle

Photo : YONHAP News

In Südkorea ist bei der Zahl der Corona-Neuinfektionen den zweiten Tag in Folge die 60er-Marke übertroffen worden.Laut den Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention wurden am Donnerstag 60 Neuinfektionen bestätigt. Die Zahl der bisher nachgewiesenen Covid-19-Fälle im Land kletterte somit auf 13.672.39 der neuen Patienten kamen aus dem Ausland, damit fast doppelt so viele wie nach lokalen Infektionen, deren Zahl bei 21 lag. 25 eingeschleppte Fälle wurden im Zuge der Kontrollen an Flughäfen oder Häfen erfasst.Bei den eingeschleppten Infektionen wurde den 22. Tag in Folge ein zweistelliger Anstieg verzeichnet. Ein solcher Anstieg wird unter anderem darauf zurückgeführt, dass 19 Besatzungsmitglieder an Bord von drei russischen Schiffen in Busan positiv getestet wurden.Die Zahl der lokalen Infektionen hatte vier Tage in Folge unter der 20er-Marke gelegen, bevor am Donnerstag diese Schwelle wieder übertroffen wurde. Zwölf Fälle davon wurden in der Hauptstadtregion gemeldet.Am Donnerstag wurden zwei Todesfälle durch das Coronavirus bestätigt. Die Zahl der Corona-Toten im Land stieg damit auf 293 an.