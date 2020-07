Präsidialamt bestätigt Absicht für Aufgabe von Teilen des Grüngürtels

Photo : YONHAP News

Das Präsidialamt hat die Position des Regierungslagers bestätigt, die Aufhebung eines Teils des Grüngürtels in Seoul zu überprüfen, um zusätzlichen Wohnraum zu schaffen.Kim Sang-jo, der Stabschef für politische Fragen im Präsidialamt, sagte am Freitag in einer KBS-Radiosendung, dass die Regierungspartei und die Regierung in der Angelegenheit bereits ihre Meinung festgelegt hätten.Die Minjoo-Partei Koreas und die Regierung hatten nach einer Beratung über Immobilienfragen am Mittwoch mitgeteilt, dass sie über die Aufgabe von Grünanlagen in Seoul diskutieren würden. Die Stadt Seoul hatte jedoch am selben Tag nach einer Sitzung mit dem Ministerium für Land, Infrastruktur und Verkehr über die Wohnungsversorgung eine ablehnende Haltung bekannt gegeben und betont, dass sie an dem Grüngürtel in seiner jetzigen Form unbedingt festhalten wolle.Kim sagte, es sei eine Rolle der Regierung, Kontroversen zu lösen. Meinungsunterschiede zwischen der Zentralregierung und lokalen Regierungen sollten aufeinander abgestimmt werden. Falls es kein Mittel gebe, den Widerstand der Bewohner zu schwächen, wäre die Umsetzung von Plänen unmöglich.