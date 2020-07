Industrieministerium bildet Kontrollturm für Umsetzung von New Deal-Plan

Photo : YONHAP News

Das Ministerium für Handel, Industrie und Energie hat ein Büro für die Umsetzung der koreanischen Version des New Deal in den Bereichen Industrie und Energie ins Leben gerufen.Dabei handele es sich um einen Kontrollturm für Folgemaßnahmen des Masterplans der koreanischen Version des New Deal, teilte das Ministerium am Freitag mit.Das Büro diskutierte bei seiner ersten Sitzung unter Leitung von Vizeminister Cheong Seung-il über den Systemaufbau für die Umsetzung von Plänen in den Bereichen Industrie und Energie.Die Regierung hatte am Dienstag einen Masterplan für die koreanische Version des New Deal mit einem Gesamtvolumen von 160 Billionen Won (133 Milliarden Dollar) vorgelegt. Dabei wurden 28 Aufgaben auf drei Gebieten, digitaler New Deal, grüner New Deal sowie die Stärkung von Beschäftigung und sozialen Sicherheitsnetzen, und zugleich zehn wichtigste Aufgaben bekannt gemacht.Das neue Büro bildete zuständige Teams jeweils für drei wichtige Aufgaben für den grünen New Deal, nämlich grüne Energie, smarte und grüne Industriekomplexe sowie umweltfreundliche Mobilität der Zukunft.Das Ministerium will zudem ein politisches Forum für den grünen New Deal bilden, um Expertenforen in den jeweiligen Bereichen, darunter erneuerbaren Energien und umweltfreundlichen Transport, zu veranstalten.