Wirtschaft Regierung: Große Ungewissheit trotz verlangsamten Beschäftigungsrückgangs und verbesserter Binnennachfrage

Die Regierung sieht sich trotz Anzeichen für eine wirtschaftliche Erholung noch mit vielen Ungewissheiten konfrontiert.



Das geht aus dem heute veröffentlichten Monatsbericht des Finanzministeriums zum wirtschaftlichen Trend hervor.



Der Beschäftigungsrückgang habe sich zuletzt abgeschwächt. Auch Indikatoren im Zusammenhang mit der Binnennachfrage deuteten auf eine Verbesserung der Lage hin. Jedoch bestehe weiterhin viel Ungewissheit für die Realwirtschaft, weil die weltweite Nachfrage wegen Covid-19 weiter schrumpfe und sich auch der Abwärtstrend beim Export und der Produktion fortsetze, hieß es.



Noch im Mai hatte es geheißen, dass das Abwärtsrisiko in der Realwirtschaft zunehme. Im Juni wurde von einer leichten Abschwächung des Abwärtsrisikos gesprochen.



Im Ausland würden dank der Wiederaufnahme von Wirtschaftsaktivitäten in führenden Volkswirtschaften weiter Anzeichen für eine Erholung der realwirtschaftlichen Indizes beobachtet, während die Finanzmärkte sich stabil präsentierten. Zugleich hieß es jedoch, dass die Besorgnis über eine verzögerte Erholung der Weltkonjunktur infolge der weiteren Ausbreitung von Covid-19 in der Welt und der Konflikte zwischen führenden Ländern fortbestehe.