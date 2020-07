Pentagon hebt Einschränkungen der Bewegungsfreiheit für sechs Stützpunkte in Südkorea auf

Photo : KBS News

Das US-Verteidigungsministerium hat die wegen Covid-19 verhängte Einschränkung der Bewegungsfreiheit für sechs Militärbasen in Südkorea aufgehoben.Das Pentagon gab bekannt, die Reisebeschränkungen für die Soldaten von 90 der insgesamt 231 US-Militärstützpunkte weltweit, einschließlich denen in den USA, aufgehoben zu haben. Das entspricht 39 Prozent aller Basen.Auf den betroffenen Basen wird ein freier Verkehr von US-Soldaten und Zivilisten erlaubt. Dazu zählen alle sechs Stützpunkte in Südkorea, darunter der im Seouler Viertel Yongsan und der Luftwaffenstützpunkt Osan.Für die Aufhebung gelte die Bedingung, dass die Zahl der Corona-Infektionen zwei Wochen lang gesunken sei und dass keine Anordnung vorliege, dass man zu Hause bleiben soll, hieß es.