Wirtschaft LG Electronics nimmt an Presseekonferenz von IFA 2020 teil

LG Electronics nimmt an der Pressekonferenz der IFA 2020 teil, die vom 3. bis 5. September in Berlin stattfindet.



Der koreanische Elektronikkonzern teilte mit, das veränderte Leben und den neuen Kundenwert in der durch Covid-19 herbeigeführten Ära der „neuen Normalität“ durch die IFA vorstellen zu wollen. Genannt wurden Heimarbeit und Online-Bildung.



Laut einem Unternehmensmitarbeiter wird jedoch weder ein Ausstellungsstand errichtet noch eine Reportergruppe aus Südkorea eingeladen.



Die Messe für Unterhaltungselektronik wird dieses Jahr angesichts der Corona-Pandemie in kleinerem Umfang veranstaltet. Die Messe Berlin will den Zugang für allgemeine Besucher begrenzen und Veranstaltungen für teilnehmende Unternehmen und globale Medien durchführen.



Bei der Pressekonferenz wird Park Il-pyung, CTO von LG Electronics, als Redner auftreten.