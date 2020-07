Wirtschaft Kospi in Seoul legt zum Wochenschluss zu

Der Leitindex Kospi in Seoul hat zum Wochenschluss zugelegt.



Der Kospi gewann 0,8 Prozent auf 2.201,19 Zähler.



Grund für den Anstieg waren die höheren Erwartungen der Anleger, dass in führenden Volkswirtschaften massive Stützungsprogramme aufgelegt werden.



Es gebe große Erwartungen für ein Stimulus-Paket, das in der kommenden Woche beschlossen werden solle, sagte Seo Sang-young von Kiwoom Securities gegenüber der Nachrichtenagentur Yonhap.