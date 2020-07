Ministerpräsident schlägt Bestimmung von 17. August zum Ersatzfeiertag vor

Photo : YONHAP News

Ministerpräsident Chung Sye-kyun hat vorgeschlagen, den 17. August zum Ersatzfeiertag zu bestimmen.Ein langes Wochenende solle helfen, den Binnenverbrauch anzukurbeln und medizinischem Personal und Bürgern die Möglichkeit zur Erholung von den Strapazen der Corona-Pandemie geben.Das sagte der Premier bei einer Regierungssitzung am Sonntag und verwies auf eine weiterhin schleppende Konsumnachfrage. Auch würden viele Menschen sich angesichts der anhaltenden Pandemie erschöpft fühlen.In diesem Jahr gebe es weniger arbeitsfreie Feiertage als in früheren Jahren, da viele Feiertage auf ein Wochenende fielen.Er trug daher dem Ministerium für Personalmanagement und anderen zuständigen Ministerien auf, die Angelegenheit zu überprüfen.Der 17. August ist ein Montag. Der Unabhängigkeitstag am 15. August fällt dieses Jahr auf einen Samstag.