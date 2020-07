Museen, Galerien und Bibliotheken in Seoul öffnen wieder

Photo : YONHAP News

In Seoul werden die Museen, Galerien und Bibliotheken wieder öffnen.Ende Mai hatte die Regierung verfügt, dass solche Einrichtungen in Seoul und Umgebung aufgrund der Corona-Pandemie schließen müssen.Da sich der Ausbruch zuletzt verlangsamt habe, gaben die Gesundheitsbehörden grünes Licht für eine Wiedereröffnung am heutigen Montag.Nach Angaben des Ministeriums für Kultur, Sport und Tourismus würden zehn Museen, Galerien und Bibliotheken, darunter das Nationalmuseum, ab Mittwoch wieder geöffnet sein. Dort solle zunächst eine gründliche Desinfektion durchgeführt werden.Besucher der Einrichtungen müssen sich jedoch elektronisch registrieren. Hierfür kommt ein Nachweissystem auf Grundlage von QR-Codes zum Einsatz. Auch wird die Besucherzahl begrenzt.