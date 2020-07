Nationales Nach mutmaßlichem Larvenfund: Seouls Wasserbehörden untersuchen Qualität des Leitungswassers

Auch in Seoul wird die Qualität des Leitungswassers untersucht, nachdem darin offenbar eine Larve gefunden wurde.



Wie die Wasserwerke der Hauptstadt mitteilten, habe ein Bewohner einer Apartmentwohnung im Viertel Jung am späten Sonntagabend den Fund einer mutmaßlichen Larve in seinem Badezimmer gemeldet.



Es habe sich nach seinen Angaben um einen rötlichen Wurm gehandelt, der etwa einen Zentimeter lang und so dick wie ein Haar sei. Dieser winde sich im Wasser wie ein Bachwurm.



Mitarbeiter der Behörde für Wasserwerke besuchten die Wohnung und sammelten die Larve ein. Diese wird zurzeit noch untersucht.



Zuvor waren im Leitungswasser in Incheon und einigen Teilen in der Provinz Gyeonggi Larven entdeckt worden.