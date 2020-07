Politik Menschenrechtsgruppen kritisieren geplante Arbeitsprüfung durch Vereinigungsministerium

Südkoreanische Organisationen, die sich für Menschenrechte in Nordkorea engagieren, haben die Vereinten Nationen auf Kontrollen durch das Vereinigungsministerium aufmerksam gemacht.



21 Organisationen, darunter Citizens´ Alliance for North Korean Human Rights, teilten mit, am Freitag ein gemeinsames Schreiben an den UN-Sonderberichterstatter für die Menschenrechtslage in Nordkorea, die Europäische Union und Diplomaten verschiedener Länder geschickt zu haben. Darin hätten sie gefordert, die Schritte der südkoreanischen Regierung, die Stimmen von Gruppen für Menschenrechte in Nordkorea und nordkoreanischen Flüchtlingen verstummen lassen wolle, aufmerksam zu verfolgen.



Eine Reihe von Schritten, die die südkoreanische Regierung in letzter Zeit gegenüber Menschenrechtsgruppen unternehmen wolle, stelle den Beginn einer Besorgnis erregenden Kontrollmaßnahme dar. Die internationale Gemeinschaft sollte die südkoreanische Regierung auffordern, solche Versuche zu unterlassen, hieß es.



Das Vereinigungsministerium hatte am Donnerstag mitgeteilt, anlässlich der umstrittenen anti-nordkoreanischen Flugblattaktionen ab Ende Juli die Arbeit von eingetragenen gemeinnützigen Körperschaften unter die Lupe zu nehmen.