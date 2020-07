Politik Regierung will Gütertransport mit Ballons einschränken

Künftig dürfen Ballons mit einer Ladung schwerer als zwei Kilogramm nur fliegen, sollten bestimmte Sicherheitskriterien erfüllt sein.



Zudem soll eine Genehmigung der Regierung eingeholt werden, wenn man einen Ballon, dessen Größe eine bestimmte Grenze überschreitet, in ein anderes Land fliegen lassen will.



Das Ministerium für Land, Infrastruktur und Verkehr teilte am Sonntag mit, dass es entsprechende Änderungen der Durchführungsverordnung zum Gesetz zur Flugsicherheit angekündigt habe.



Demnach werden Ballons, die versehen mit einem Gegenstand fliegen, den sogenannten unbemannten freien Ballons zugeordnet, eine Kategorie von ultraleichten Flugzeugen. Sollte die Ladung mehr als zwei Kilometer wiegen, wird der Luftballon Regulierungen unterzogen.



Es wird erwartet, dass die Verteilung von Flugblättern mittels Luftballons eingeschränkt werden kann, sollten die Änderungen in Kraft treten.



Die Revision soll am 10. Dezember in Kraft treten, nachdem bis 26. August Meinungen angehört worden sind.