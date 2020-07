Sopranistin Jo Su-mi gewinnt Kunstpreis in Italien

Photo : YONHAP News

Die koreanische Sopranistin Jo Su-mi ist bei einem italienischen Film- und Musikfestival ausgezeichnet worden.Jo teilte am Sonntag (Ortszeit) mit, beim Ischia Global Film & Music Fest auf der Insel Ischia am Freitag den Kunstpreis in der Musikkategorie gewonnen zu haben.Der Kunstpreis wird an Filmschaffende oder Musiker verliehen, die erheblich zur Förderung und Entwicklung der Filmindustrie beitragen haben.Jo habe den Preis dank ihres Beitrags zur Musik von Ennio Morricone, dem am 6. Juli verstorbenen italienischen Komponisten, und des musikalischen Engagements für die Überwindung von Covid-19 gewonnen, hieß es.