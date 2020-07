Abstand zwischen möglichen Präsidentschaftskandidaten Lee Nak-yon und Lee Jae-myung verringert sich

Photo : YONHAP News

Der Abstand zwischen den möglichen Präsidentschaftskandidaten Lee Nak-yeon und Lee Jae-myoung hat sich verringert.Der frühere Ministerpräsident Lee Nak-yon von der regierenden Minjoo-Partei Koreas kommt demnach auf 23,3 Prozent Zustimmung, während 18,7 Prozent den Parteikollegen und Gouverneur der Gyeonggi-Provinz Lee Jae-myoung als ihren Wunschkandidaten nannten.Die am vergangenen Freitag durchgeführte Umfrage hatte der Nachrichtensender YTN in Auftrag gegeben. Das Konfidenzniveau wird mit 95 Prozent angegeben, die Fehlerquote mit 3,1 ProzentpunktenNach der Parlamentswahl im April hatte der frühere Premier noch eine Zustimmungsrate von 40,2 Prozent. Der Provinz-Gouverneur konnte in der Gunst der Wähler um mehr als drei Prozentpunkte zulegen könne , nachdem der Oberste Gerichtshof ihn letzte Woche vom Vorwurf des Verstoßes gegen das Wahlgesetz freigesprochen hatte.An dritter Stelle liegt Generalstaatsanwalt Yoon Seok-ryul, den 14,3 Prozent der Befragten unterstützen. Er verbesserte sich damit um 4,2 Prozentpunkte verglichen mit der Umfrage vor einem Monat.An vierter Stelle rangiert mit 5,9 Prozent Zustimmung der unabhängige Abgeordnete Hong Joon-pyo, der 2017 Präsidentschaftskandidat der führenden Oppositionspartei war. Dahinter folgen der frühere Vorsitzende der führenden Oppositionspartei, Partei für Zukunft und Integration (UFP), mit 5,1 Prozent, der Vorsitzende der Partei des Volkes Ahn Cheol-soo mit 4,8 Prozent und der frühere Oberbürgermeister Seouls, Oh Se-hoon, mit 4,7 Prozent.