Seoul: Keine Diskussion mit Washington über US-Truppenabbau in Korea

Das südkoreanische Verteidigungsministerium hat die Position bekräftigt, dass es keine Diskussionen zwischen Seoul und Washington über einen möglichen Abbau der US-Truppen in Korea gegeben habe.Anlass ist ein Bericht der US-Zeitung „Wall Street Journal“ am Freitag, dass das US-Verteidigungsministerium im März dem Weißen Haus Optionen zur Reduzierung der Truppenstärke in Südkorea vorgelegt habe.Er habe dies bereits mehrmals gesagt, äußerte der stellvertretende Ministeriumssprecher, Moon Hong-sik, am Montag vor der Presse. Bezüglich der Anpassung der US-Truppenstärke in Südkorea hätten beide Länder keine Diskussionen geführt.Auf die Frage, ob die Angelegenheit bei einem Verteidigungsministertreffen Südkoreas und der USA thematisiert werden könne, hieß es, dass die Verteidigungsbehörden beider Länder über die Abhaltung des Treffens in Form eines Telefongesprächs intensiv diskutierten. Nach seinem Wissen werde die Anpassung der US-Truppenstärke in Korea bei dem Gespräch nicht erörtert.Nach weiteren Angaben wird derzeit über den Termin des Ministertreffens diskutiert.