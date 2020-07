Wirtschaft Südkorea und China führen virtuelle FHA-Verhandlungen über Dienstleistungen und Investitionen

Südkorea und China führen ab heute Verhandlungen über ihr Freihandelsabkommen (FHA) in Bezug auf Dienstleistungen und Investitionen.



Die achte Verhandlungsrunde zur Erweiterung des bilateralen Freihandelspaktes finde vier Tage lang in Form einer Videositzung statt, teilte das südkoreanische Ministerium für Handel, Industrie und Energie mit.



Rund 20 Regierungsbeamte aus beiden Ländern nehmen an den Gesprächen teil.



Seoul und Peking hatten bisher sieben offizielle Verhandlungsrunden durchgeführt, um auf den Gebieten Dienstleistungen, Investitionen und Finanzen Handelsnormen zu verbessern und die Marktöffnung zu erweitern.



Ein Beamter des südkoreanischen Ministeriums sagte, dass das Ressort weiterhin Bemühungen für Fortschritte bei den Verhandlungen unternehmen werde, um eine weitere Liberalisierung des Dienstleistungsmarktes und einen besseren Investitionsschutz zu verwirklichen.