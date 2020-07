Südkoreas erster Militärsatellit erfolgreich gestartet

Photo : YONHAP News

Südkoreas erster Militärsatellit ist erfolgreich gestartet worden.Die Behörde für die Beschaffung von Wehrtechnik teilte mit, dass am Dienstag um 6.30 Uhr koreanischer Zeit in Cape Canaveral in Florida eine Falcon 9-Rakete mit dem Satelliten Anasis-II abgeschossen worden sei.Der Satellit werde nach dem Erreichen seines Orbits in 36.000 Kilometern Höhe in etwa zwei Wochen in Betrieb genommen.Südkorea verfügt damit über seinen ersten eigenen Kommunikationssatelliten für rein militärische Zwecke. Zu seinen Merkmalen zählen eines fortschrittliches System zur Bekämpfung von Störsendern sowie eine höhere Rechenleistung und Reichweite für die Kommunikation.Hergestellt wurde der Satellit von dem europäischen Unternehmen Airbus. Er ist Bestandteil eines Kaufvertrags mit Lockheed Martin für 40 F-35A-Kampfjets. Der US-Hersteller hatte 2016 Airbus mit dem Bau des Satelliten beauftragt.