Polizei befragt nach Tod von Seouler Bürgermeister dessen Beraterin für Gleichstellungsfragen

Photo : YONHAP News

Die Polizei hat nach dem Tod des Seouler Oberbürgermeisters dessen Beraterin für Gleichstellungsfragen befragt.Bürgermeister Park Won-soon hatte offenbar Selbstmord begangen, nachdem seine frühere Sekretärin ihn wegen sexueller Belästigung angezeigt hatte.Die Beraterin Im Soon-young erschien am Montagabend gegen 21.20 Uhr auf der Polizeiwache Seongbuk und verließ diese um 3 Uhr am Dienstagmorgen.Nach Angaben der Polizei habe sich Im kooperativ verhalten. Die Ermittler wollten demnach wissen, ab wann sie von der Anzeige gewusst habe und ob sie es war, die Park von der Anzeige berichtete.Im soll offenbar als erste von der Anzeige am 8. Juli erfahren und den Oberbürgermeister bei einer Sitzung am selben Abend darüber informiert haben.Die Polizei befragt außerdem weitere Personen, die kurz vor Parks Tod mit diesem Kontakt hatten.