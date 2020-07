Immer mehr Kritik in den USA wegen möglichem Truppenabbau in Korea

Photo : YONHAP News

In den USA regt sich immer mehr Kritik an einer möglichen Reduzierung der Truppenpräsenz in Korea.Hintergrund ist ein Medienbericht, nach dem US-Präsident Donald Trump Abzugspläne als Druckmittel in den Verhandlungen über die Aufteilung der Stationierungskosten einsetzen wolle.Ami Bera, Vorsitzender des Unterkomitees für Ostasien und Nichtverbreitung des Außenausschusses im Repräsentantenhaus, schrieb am Sonntag (Ortszeit) auf Twitter, die von Trump gezogene Karte wäre eine unverantwortliche Entscheidung. Die Partnerschaft mit Südkorea gewährleiste nicht nur Frieden und Wohlstand in der Region, sondern schütze auch die Sicherheit der USA.Der republikanische Senator Ben Sasse kritisierte eine solche Entscheidung als strategische Unfähigkeit. Mark Green, ein republikanisches Mitglied des Repräsentantenhauses, betonte die Notwendigkeit der US-Militärpräsenz in Südkorea. Die USA sollten stärker als je zuvor mit Südkorea kooperieren. Die Amerikaner bräuchten die Südkoreaner, diese bräuchten die Amerikaner, sagte er.Die US-Zeitung „Wall Street Journal“ hatte am Freitag (Ortszeit) geschrieben, dass das US-Verteidigungsministerium im März dem Weißen Haus Optionen für eine Reduzierung der Truppen in Südkorea vorgelegt habe.