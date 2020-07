Designierter Vereinigungsminister will im Herbst innerkoreanische Familienzusammenführung zustande bringen

Photo : KBS News

Der designierte Vereinigungsminister Lee In-young will zum Erntedankfest Chuseok Anfang Oktober eine Zusammenführung von getrennten Familien in Süd- und Nordkorea zustande bringen.Die Absicht teilte Lee in einem Antwortbogen vor der parlamentarischen Anhörung zu seiner Ernennung mit. Er nannte darin den Austausch unter getrennten Familien als Aufgabe, die mit oberster Priorität angegangen werden sollte.Er sagte, er wolle ein Familientreffen zum Erntedankfest Anfang Oktober anstreben, und schlug hierfür auch eine konkrete Methode vor. Mit Rücksicht auf Covid-19 könnten jeweils zehn Familien am Waffenstillstandsort Panmunjom zusammengeführt werden.Lee hat bisher unterstrichen, dass es keine Angelegenheit der Zusammenarbeit zwischen Südkorea und den USA darstelle, was Fragen des Essens, der Krankheit und der Wünsche vor dem Tod angehe. Dies seien Angelegenheiten, die Südkorea aufgrund eigener Entscheidungen für sich vorantreiben sollte.Er vertritt die Position, Kooperationsprojekte im Gesundheits- und Medizinbereich und die Nahrungsmittelhilfe ebenfalls in diesem Kontext vorantreiben zu wollen. Lee betonte, dass dieses Jahr Budgetmittel für die Lieferung von 200.000 Tonnen Reis vorgesehen seien. Im Falle von Medikamenten und Nahrungsmitteln sei nicht nur die Unterstützung, sondern auch ein „kleiner Handel“ in Form eines „Tauschhandels“ möglich.Der Kandidat sagte außerdem hinsichtlich der Sprengung des innerkoreanischen Verbindungsbüros durch Nordkorea, den Versuchen, Nordkorea zur Entschädigung aufzufordern, seien Grenzen gesetzt.