Covid-19: 41,6 Prozent der Infizierten in Südkorea über 50-Jährige

Photo : YONHAP News

Vier von zehn bisher bestätigten Covid-19-Infizierten in Südkorea sind über 50 Jahre alt.Das teilte das Hauptquartier für Seuchenbekämpfung der Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention mit. Nach der Bestätigung des ersten Infektionsfalls im Land am 20. Januar wurden bis zum 17. Juli insgesamt 13.672 Corona-Infizierte gemeldet.Den größten Anteil machen die Menschen in ihren Zwanzigern mit 25,7 Prozent aus. Dahinter folgen die Menschen in ihren Fünfzigern mit 17,7 Prozent und die in ihren Vierzigern mit 13,2 Prozent. 5.694 Patienten sind über 50-Jährige und stellen damit 41,6 Prozent aller Infizierten.55,9 Prozent der Infizierten sind weiblich, 44,1 Prozent männlich.85,3 Prozent der Patienten steckten sich in Südkorea mit dem Virus an. Bei 14,7 Prozent handelt es sich um aus dem Ausland eingeschleppte Infektionen.Unter den lokalen Infektionen machen Fälle im Zusammenhang mit der Shincheonji-Kirche Jesu 38,1 Prozent Anteil aus.Unter 8.973 Patienten, bei denen bis April vertiefte Untersuchungen abgeschlossen waren, nahm die Erkrankung bei 90,9 Prozent einen milden Verlauf. Die weiteren 9,1 Prozent wurden einer Sauerstofftherapie oder einer härteren Therapie wegen schwerer Verläufe unterzogen.58,2 Prozent der Patienten, die schwere Verläufe zeigten, sind über 80 Jahre alt.Nach dem Ausbruch von Covid-19 in Südkorea wurden innerhalb von sechs Monaten 293 Todesfälle gemeldet. Die Sterblichkeitsrate beträgt demnach 2,14 Prozent. Je älter, desto höher die Sterblichkeitsrate. Sie erreicht 2,3 Prozent bei den Menschen in ihren Sechzigern, 9,5 Prozent bei den Siebzigern und 25,2 Prozent bei den Achtzigern.